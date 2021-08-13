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РПЛ рассказала о возможности отмены лимита на легионеров

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Клубы из «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) получили письмо, в котором содержатся предложения по развитию футбола от функционеров Российского футбольного союза (РФС). В презентации указывается в том числе тезис об отмене лимита на легионеров, о чем в пятницу, 13 августа, сообщает Daily Storm со ссылкой на информированный источник.

В числе прочего, позиция РФС по предстоящему сезону включает предъявление обновленного перечня качественных требований для легионеров, определение доморощенных игроков в соответствии с требованиями УЕФА, а также некоторые утверждения по потолку расходов футбольных клубов.

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Позиция РФС была основана на анализе нидерландской компании Hypercube. Согласно указанному исследованию, отмена лимита на легионеров несет в себе определенные риски, но тем не менее авторы исследования уверены: они должны пойти «в плюс». Например, российские футболисты перестанут получать игровое время по гарантии, так как теперь им придется за него конкурировать, что должно дать эффект в виде развития игроков. Кроме того, отмена лимита даст возможность приглашать молодых легионеров, что также положительно скажется на развитии чемпионата и последующей перепродаже.

Дополнительно в докладе РФС оговаривается зарплатный вопрос. Так, футбольные клубы должны будут доказывать, что сумма персональных расходов на трансферов по результатам текущего года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70%.

Уточняется, что в докладе также предлагается использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке», согласно которому из 25 указанных футболистов должно быть как минимум восемь доморощенных, в числе которых — четыре воспитанника клуба и столько же выходцев от ассоциации.

Отмечается, что с прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17» — не больше восьми иностранцев на сезон, пишет газета «Спорт-экспресс».

8 июля министр спорта Олег Матыцин заявил, что в России необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная страны является одним из главных звеньев.

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