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В Грузии зафиксировали смерть пациента после вакцинации от COVID-19

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Врачи в Грузии зафиксировали первый летальный исход среди жителей страны, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила журналистам глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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«Подобный случай уже зафиксирован. Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники», — сказала глава ведомства.

Тикарадзе отметила, что доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. У недавно скончавшегося пациента было множество хронических заболеваний, и медикам не удалось его спасти. На вопрос, какой вакциной он был привит, министр ответила, что это личная информация пациента, передает НСН.

В Грузии с 15 марта проводится вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech, пишет «Ридус». С 5 июля в стране началась массовая вакцинация населения, которое составляет более 3,7 млн человек. По данным минздрава, обе дозы получили 294 365 человек (7,89% населения).

Первый случай заражения COVID-19 в республике был выявлен 26 февраля 2020 года. По состоянию на 23 августа зафиксировано 517 098 случаев заражения (13,87% населения), 453 488 пациентов выздоровели, 6 831 человек скончался.

Ранее в понедельник доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что появление новых штаммов коронавируса со временем может снизить эффективность вакцин от COVID-19, поэтому придется менять технологию создания этих препаратов. При этом 11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав в настоящий момент нет. Кроме того, специалисты указывали на отсутствие серьезных нежелательных эффектов и летальных исходов среди людей, привитых российскими препаратами. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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