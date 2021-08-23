Ученые перечислили снижающие давление продукты

Ягоды, яблоки, груши и вино положительно влияют на артериальное давление. Это связано с тем, что в указанных продуктах много флавоноидов. К такому выводу пришли ирландские специалисты из Университета Квинс в Белфасте, статья которых была опубликована 23 августа в журнале Hypertension.

Флавоноиды — это соединения, важные для метаболизма растений. Они оказывают антиоксидантное действие на организм, снимают воспаления и влияют на кровоснабжение. Расщепляются флавоноиды бактериями, обитающими в пищеварительном тракте.

Для исследования ученые использовали данные около тысячи человек в возрасте от 25 до 82 лет. Учитывались такие данные, как питание, уровень артериального давления, анамнез.

В результате анализа данных выяснилось, что люди, употреблявшие наибольшее количество продуктов, богатых флавоноидами, имели более низкий уровень систолического артериального давления и более разнообразный микробиом.

В частности, употребление около 130 г ягод в день коррелировало со средним снижением уровня систолического артериального давления на 4,1 мм рт. ст., и около 12% этой корреляции объяснялось факторами микробиома кишечника, добавляет «Газета.ру».

Употребление 350 мл красного овина в неделю было связано со снижением уровня систолического артериального давления в среднем на 3,7 мм рт. ст.

Ранее, 24 июля, кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени Алмазова Мария Бояринова рассказала, что кофе способно вызвать резкий скачок давления. Однако долгосрочное его употребление позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Специалист посоветовала гипертоникам заняться плаванием, быстрой ходьбой или ездой на велосипеде, но не более пяти часов в неделю, объяснила специалист. По словам Бояриновой, такие занятия помогут привести сосуды в тонус.