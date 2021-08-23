Онколог назвала вдвое повышающие риск рака кишечника напитки

Онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета, рассказала, что сок, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза.

Она отметила, что в работе специалистов, которая продлилась 14 лет, приняли участие 95 тыс. женщин. В ходе анализа выяснилось, что у женщин, выпивающих более 0,5 л данных напитков, рак толстой кишки встречался в два раза чаще, тогда как у подростов степень риска возрастала на треть.

При этом риск не снижался даже при исключении соков и газировок во взрослом возрасте.

«Точные причины пока не ясны, возможно, всё дело в увеличении количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитии ожирения и местного воспаления в стенке кишки», — написала Смирнова на странице в Instagram 21 августа.

Вместе с тем онколог отметила, что к опасным для кишечника напиткам может относиться и компот с высоким содержанием сахара.

Ранее, 18 августа, эксперты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что человеку следует обращать внимание на боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель. Это, по словам специалистов, является симптомами, указывающими на развитие опухоли в кишечнике.