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Врачи перечислили ранние симптомы рака кишечника

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Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что симптомы, указывающие на развитие опухоли в кишечнике, зачастую незаметны. Их исследование опубликовало в среду, 18 августа, издание Daily Express.

Врачи уточнили, что человеку следует обращать внимание на боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель.

Тревожные звоночки: врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Опасное заболевание вполне можно выявить на раннем этапе

При этом, как отметили специалисты, изменение веса или повышенная утомляемость также могут указывать на развитие опухоли в кишечнике.

Однако врачи подчеркнули, что подобные симптомы не являются 100% вероятностью, говорящей о данном заболевании. В то же время специалисты рекомендовали при возникновении описанных симптомов обратиться к специалистам для дальнейшей консультации.

Ранее в августе было опубликовано исследование ученых из Колумбийского университета в США, согласно которому одним из характерных признаков раковой опухоли поджелудочной железы является появление желтых кожных покровов и белков глаз (желтуха).

В том же месяце специалисты определили ранние симптомы онкологического заболевания, при обнаружении которых нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам. В частности речь идет о хронической усталости, резком изменении веса, не проходящей боли, появлении новообразований на коже, постоянной лихорадке, не связанной с простудой.

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