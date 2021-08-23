В РФ продолжатся испытания самолета Ил-112В после крушения летного образца

Летные испытания самолета Ил-112В, опытный образец которого потерпел крушение, будут продолжены. Об этом 23 августа рассказал журналистам вице-премьер России Юрий Борисов на форуме «Армия-2021».

«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный летный транспортный самолет, к сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий. <…> Мы, безусловно, продолжим летные испытания», — подчеркнул он.

17 августа самолет Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке в ходе тренировочного полета. На борту находились три члена экипажа, никто из них не выжил.

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Экипаж Ил-112В, как сообщил источник, представили к наградам. ПАО «Ил» ходатайствует о награждении орденом Мужества летчика-испытателя первого класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Как известно, экипаж смог увести горящий борт от жилых домов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.