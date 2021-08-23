Погибший экипаж разбившегося Ил-112В представили к наградам

Экипаж самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, представили к наградам. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает источника телеканала РЕН ТВ.

Отмечается, что ПАО «Ил» ходатайствует о награждении Орденом Мужества летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Как известно, экипаж смог увести горящий борт от жилых домов. Троим находившимся на борту Ил-112В летчикам спастись не удалось, говорится в сообщении.

Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинкев в ходе тренировочного полета 17 августа. На борту находились три члена экипажа, никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.