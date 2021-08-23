Артистов преклонного возраста нет в списке на увольнение из Театра Ермоловой

Артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение в театре имени Ермоловой, там числятся актеры без ролей в текущем репертуаре. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе театра.

«Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней», — рассказали в театре ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что все решения руководства театра основаны на Трудовом кодексе России.

Добавляется, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите, чести, достоинства и деловой репутации театра имени Ермоловой. Риторика вокруг проблемы кадровых изменений приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога, подчеркнули там.

Днем ранее стало известно, что Олег Меньшиков еще в июне сложил с себя полномочия директора Театра, но остался его художественным руководителем. Директором назначен Сергей Кузоятов. При этом подчеркивалось, что изменения произошли еще до начала скандала с увольнениями артистов.

По словам актрисы Галины Власовой, в 2015 году почти всем актерам, которые попали под сокращение, понизили категории. Но документов, объясняющих, в связи с чем было принято подобное решение, не оказалось. Она сообщила, что Меньшиков не идет на контакт с коллегами, диалог с ними ведет новый директор Кузоятов, который объяснил, что у театра сейчас нет денег и планов на актеров.

При этом 21 августа актриса Василиса Пьявко заявила, что театр имени Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию, а закупки театра растут год от года.

Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Меньшиков, «будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре».

В тот же день стало известно, что уволенные из театра имени Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Так, артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего худрука Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».