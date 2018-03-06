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Олег Меньшиков подготовит актеров для своего театра

Худрук Театра имени Ермоловой займется обучением студентов в ГИТИСе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Художественный руководитель Театра имени Ермоловой народный артист России Олег Меньшиков впервые наберет актерский курс в ГИТИСе. По словам ректора учебного заведения Григория Заславского, предложение заняться педагогической деятельностью артисту делала еще его предшественница — Карина Мелик-Пашаева, но тогда, увы, не сложилось.

Сейчас у Олега Евгеньевича появилось желание серьезно заняться обновлением труппы Театра имени Ермоловой. Думаю, можно говорить о том, что это в некотором роде будет целевой набор для его театра, — рассказал «Известиям» Заславский. — Мы уже несколько раз говорили с Олегом Евгеньевичем о педагогах, которые будут преподавать у него на курсе. Сейчас ведутся переговоры.

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Народный артист СССР президент Театра имени Ермоловой и заведующий кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе Владимир Андреев подтвердил «Известиям», что это будет целевой набор.

— Олег Меньшиков заинтересовался предложением. Будем работать, — добавил он.

Григорий Заславский отметил, что Меньшиков не будет выступать на курсе в качестве свадебного генерала — популярный актер планирует вести полноценные занятия со студентами.

— Тут ни о какой «свадебности» речи идти не может. Наши мастера очень любят работать с будущими коллегами. Например, Андрей Кончаловский, несмотря на всю свою занятость, проводит со своими студентами всё свободное время, — отметил он. 

Консультации и отборочные туры для абитуриентов начнутся в мае, вступительные экзамены — в начале лета. Сам Олег Меньшиков пока не прокомментировал свое начинание.

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