Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа
Общество
Вильфанд предупредил о «колоссальной жаре» в ряде регионов России
Армия
Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане
Мир
В МИД РФ допустили диалог с ЕС о поставках водорода в будущем
Мир
Лавров опроверг мнение о зависимости Евросоюза от «Северного потока – 2»
Мир
В Китае впервые с июля не зафиксировали новых случаев COVID-19
Мир
В МИДе опровергли возможную отправку российских военных в Афганистан
Общество
Переменная облачность и до +21 градуса ожидаются в Москве 23 августа
Экономика
Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 мая
Сюжет:

В ДНР заявили о стремлении Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому. Об этом в понедельник, 23 августа, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Секрет о мире: Донбасс не видит желания Киева выйти на урегулирование
Из-за обострения на юго-востоке Украины Минским соглашениям придумывают новые модальности

«Киев блокирует работу политической группы, потому что совершенно не намерен с нами мирно договариваться. Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант «дорожной карты», который нам направила украинская сторона и который на 78% противоречит комплексу мер. Киев не хочет даже говорить с нами об особом статусе Донбасса», — заявила Никонорова в интервью «РИА Новости».

По ее мнению, Киев стремится «больше к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому», поэтому блокирует под любыми предлогами диалог по политическому урегулированию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако считает, что данный вопрос не решить путем голосования в парламенте.

11 августа директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе. По его словам, власти Украины продолжают осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта.

5 августа Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского президента отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

12 июля президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер считает, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021