В ДНР заявили о стремлении Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем

Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому. Об этом в понедельник, 23 августа, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Киев блокирует работу политической группы, потому что совершенно не намерен с нами мирно договариваться. Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант «дорожной карты», который нам направила украинская сторона и который на 78% противоречит комплексу мер. Киев не хочет даже говорить с нами об особом статусе Донбасса», — заявила Никонорова в интервью «РИА Новости».

По ее мнению, Киев стремится «больше к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому», поэтому блокирует под любыми предлогами диалог по политическому урегулированию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако считает, что данный вопрос не решить путем голосования в парламенте.

11 августа директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе. По его словам, власти Украины продолжают осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта.

5 августа Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского президента отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

12 июля президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер считает, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.