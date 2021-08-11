МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе. Об этом в среду, 11 августа, сообщил директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц. К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народ», — заявил Лахонин.

Он добавил, что власти Украины продолжают осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта в Донбассе.

«В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственной политике переходного периода» <...> предусматривающей некий «особый правовой режим», направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил», — отметил директора департамента информации и печати МИД.

По его словам, в документе не идет речи об особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет. Законопроект на рассмотрение политической подгруппы контактной группы украинской стороной не выносился и с представителями Донецка и Луганска не обсуждался, уточнил специалист.

29 июля сообщалось, что трое бойцов народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении поселка Новая Марьевка. В народной милиции добавили, что по позициям украинских вооруженных сил был открыт ответный огонь. В результате был уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских силовиков получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, между сторонами происходят перестрелки. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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