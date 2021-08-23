Лавров опроверг мнение о зависимости Евросоюза от «Северного потока – 2»

Утверждения о том, что Евросоюз (ЕС) станет более зависим от России после запуска газопровода «Северный поток — 2», не имеют обоснований. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток — 2» как исключительно коммерческий взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости — ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае — энергоресурсы», — заявил министр в интервью газете Magyar Nemzet, полный текст которого был опубликован 23 августа на сайте российского МИДа.

Лавров также отметил, что с вводом СП-2 в эксплуатацию поставки газа в Европу будут обеспечиваться по кратчайшему пути, что снизит экологический след от транспортировки. Кроме того, СП-2 в стратегическом плане укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, подчеркнул он.

«Раз уж мы затронули тему энергетики, следует напомнить, что, начиная с 60-х годов прошлого века, мы ни разу не дали повода усомниться в нашей надежности как поставщика углеводородного сырья», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее стало известно, что судно «Фортуна» продолжит укладку труб газопровода в водах Германии, работы планируется завершить до 12 сентября.

Также 23 августа сообщалось о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным — сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ будет выступать за новые санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.

При этом 20 августа президент РФ Владимир Путин обсудил с Меркель СП-2 и рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось проложить 15 км по морю.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.