Укладку труб СП-2 в водах Германии завершат к 12 сентября

Судно «Фортуна» продолжит укладку труб газопровода «Северного потока – 2» в водах Германии, работы планируется завершить до 12 сентября, сообщает в воскресенье, 22 августа, «РИА Новости» со ссылкой на профильные германские службы.

Ранее в этот же день стало известно о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным для России. Сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

Согласно заявлению управления по водному сообщению и судоходству Германии, судно «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км. Срок действия извещения управления — до 12 сентября включительно.

20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в тот же день заявил, что действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях.

Также 20 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.