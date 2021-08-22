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Меркель пригрозила Москве новыми возможными санкциями из-за «Северного потока—2»

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Германия будет выступать за новые санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток 2» («СП-2») как оружие. Об этом заявила в воскресенье, 22 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — сказала она после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Кроме того, Меркель заявила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно обсуждать продление соглашения.

Зеленский в свою очередь сообщил, что на переговорах с Меркель важными вопросами были энергетическая безопасность и «Северный поток – 2».

По его словам, украинская сторона рассматривает этот проект «исключительно через призму безопасности и считает его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля».

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с Меркель «СП-2» и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

Путин также отмечал, что разговоры о том, что строительство трубопровода является политическим процессом, — «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по «СП-2». По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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