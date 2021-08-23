В Китае впервые с июля не зафиксировали новых случаев COVID-19

За прошедшее воскресенье, 22 августа, в Китае не зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 внутри страны. Об этом 23 августа сообщили в Государственном комитете здравоохранения КНР.

Воскресенье стало перовым днем с июля, когда внутри страны не был выявлен случай коронавируса. Это дает основание полагать, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце июля, скоро прекратится, пишет Reuters.

Новая вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована в аэропорту китайского города Нанкин. Там заболели 1200 человек. Вспышка была сосредоточена в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, недалеко от финансового центра Шанхая.

Из-за новых случаев COVID-19 власти КНР приняли жесткие меры по борьбе с болезнью: были проведены миллионы тестов, носителей инфекции изолировали.

7 августа в китайском городе Нанкин 15 должностных лиц наказали за допущенную ими вспышку коронавируса в местном аэропорту. В число попавших под рестрикции вошли в том числе вице-мэр Нанкина Ху Ваньцзинь, которого оштрафовали за неэффективное выполнение обязанностей по контролю за эпидемией. Получил наказание также глава местной комиссии по здравоохранению Фан Чжунъю — его сняли с поста за некачественную работу и вынесли «серьезное предупреждение».

В результате расследования был задержан замгендиректора компании Eastern Airports Ван Чао. Эта организация занимается контролем за заражениями в аэропорту.

Позднее, 13 августа, Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного в январе 2021 года совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), достаточно, и отказал организации в его возобновлении.

Новое расследование, по мнению властей КНР, не будет научным, а исключительно политизированным. Результаты прошлого исследования, как подчеркивается, были признаны научным сообществом.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

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