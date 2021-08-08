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В Китае наказали 15 чиновников за вспышку COVID-19 в аэропорту

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В китайском городе Нанкин восточной провинции Цзянсу 15 должностных лиц наказали за допущенную ими вспышку коронавируса в местном аэропорту. Об этом сообщает 7 августа издание Global Times.

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Отмечается, что в число попавших под рестрикции вошли в том числе вице-мэр Нанкина Ху Ваньцзинь, которого оштрафовали за неэффективное выполнение обязанностей по контролю за эпидемией. Получил наказание также глава местной комиссии по здравоохранению Фан Чжунъю — его сняли с поста за некачественную работу и вынесли «серьезное предупреждение».

В результате расследования был задержан замгендиректора компании Eastern Airports Ван Чао. Эта организация занимается контролем за заражениями в аэропорту.

Кроме того, как сообщает издание, число виновных может увеличиться, поскольку в отношении еще нескольких человек проводится расследование.

Отмечается, что международный аэропорт Нанкин Лукоу считается возможным источником вспышек штамма «Дельта», который распространился на более чем 20 городов по всей стране. По информации газеты, с того времени аэропорты и таможня по всей стране приняли более строгие меры для предотвращения распространения коронавируса.

6 августа посол Китая в США Цинь Ган призвал страны сотрудничать в борьбе с COVID-19. Он указал на то, что распространение «Дельта»-штамма в мире вызывает беспокойство.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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