Байден во время пресс-конференции забыл имя директора FEMA

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл всего через несколько мгновений после разговора с ней. Выступление главы государства транслировалось на С-Span.

AT LEAST HE DIDN’T SAY HE WIPED HIS BUTT: It could have been worse. Biden had a brain freeze trying to remember the FEMA director’s name!#Bidenpic.twitter.com/Ck4iI92LEG