Байден во время пресс-конференции забыл имя директора FEMA

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл всего через несколько мгновений после разговора с ней. Выступление главы государства транслировалось на С-Span.

AT LEAST HE DIDN’T SAY HE WIPED HIS BUTT: It could have been worse. Biden had a brain freeze trying to remember the FEMA director’s name!#Bidenpic.twitter.com/Ck4iI92LEG — Mercury Chronicle 🇺🇸 (@MercuryReports) August 22, 2021

«Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... ммм... Динн... эээ... Крисуэлл», — проговорил Байден на брифинге.

При этом он разговаривал с Крисуэллом прямо перед тем, как выйти на площадку.

По мнению критиков, оплошность, произошедшая на пресс-конференции, посвященной его уходу из Афганистана и урагану «Генри», является очередным свидетельством когнитивного регресса Байдена.

В ходе того же выступления Байден не смог без записки назвать общее количество потерь США в Афганистане за 20 лет нахождения там военных. Прежде чем ответить, американский лидер вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшой клочок бумаги.

«Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», — сообщил Байден.

Тем самым он обосновал правильность своего решения о выводе американских войск из Афганистана.

21 августа, американский лидер в ходе пресс-конференции несколько раз ошибся, перепутав название столицы Катара и забыв вопрос журналиста из зала.

Во время брифинга один из репортеров спросил, какие гарантии безопасности есть у людей, прибывающих в аэропорт Кабула. Байден ответил, что американские власти находятся в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и столице Катара Дохе, при этом назвав ее Дахо.

Еще один журналист корреспондент NBC News Ричард Энгель спросил, почему Байден продолжает доверять движению «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В тот момент президент собирался уходить и признался, что забыл первую часть вопроса.

После выступления Байдена репортер Fox News Дженнифер Гриффин обвинила американского президента в том, что он живет в «альтернативной реальности».

28 июля президент США допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Так, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

12 июля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В апреле американский лидер также допускал оговорки в своей речи об отношениях с Россией. Так, сначала Джо Байден перепутал вакцинацию с эскалацией, а затем неправильно произнес фамилию Владимира Путина.