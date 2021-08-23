Байден не смог без записки назвать число потерь США в Афганистане

Президент США Джо Байден во время брифинга 22 августа не смог назвать число потерь Соединенных Штатов в Афганистане, не посмотрев в записку. Выступление американского лидера транслировалось на С-Span.

Отвечая в Белом доме на один из вопросов журналиста, он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую бумажку.

«Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», — уточнил американский лидер.

Этими данными он также обосновал правильность своего решения о выводе американских войск из Афганистана.

Ранее, 21 августа, американский лидер в ходе пресс-конференции несколько раз ошибся, перепутав название столицы Катара и забыв вопрос журналиста из зала.

Во время брифинга один из репортеров спросил, какие гарантии безопасности есть у людей, прибывающих в аэропорт Кабула. Байден ответил, что американские власти находятся в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и столице Катара Дохе, при этом назвав ее Дахо.

Еще один журналист корреспондент NBC News Ричард Энгель спросил, почему Байден продолжает доверять движению «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В тот момент президент собирался уходить и признался, что забыл первую часть вопроса.

После выступления Байдена репортер Fox News Дженнифер Гриффин обвинила американского президента в том, что он живет в «альтернативной реальности».

28 июля президент США допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Так, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

12 июля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В апреле американский лидер также допускал оговорки в своей речи об отношениях с Россией. Так, сначала Джо Байден перепутал вакцинацию с эскалацией, а затем неправильно произнес фамилию Владимира Путина.

78-летний Байден стал самым возрастным президентом в истории США после своего избрания на пост главы государства. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения во время президентской гонки.