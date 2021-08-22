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Число жертв наводнения в штате Теннесси увеличилось до 21

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По меньшей мере 21 человек погиб после сильного наводнения в американском штате Теннесси, пишет 22 августа Reuters со ссылкой на заявление властей.

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При этом минимум 50 жителей числятся пропавшими без вести после разгула стихии.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в штате продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в округе Хамфрис штата Теннесси погибли восемь взрослых и дети-близнецы — мальчик и девочка.

21 августа в регионе выпало от 250 до 500 мм осадков. При этом ливневые дожди продолжились и в воскресенье.

Для оказания помощи в спасательных операциях на воде задействована национальная гвардия Теннесси.

Кроме того, в ночь на 22 августа затопило Нью-Йорк. Это произошло в результате сильных проливных дождей, вызванных ураганом «Генри».

Непогода также прервала первый крупномасштабный концерт в городе с начала пандемии коронавируса. Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.

В этот же день губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится к первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

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