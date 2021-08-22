Зеленский заявил о намерении построить мощный флот на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 августа, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать черноморский и азовский регионы.

«Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать черноморский и азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад», — сказал он на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, трансляция велась в Facebook офисом украинского президента.

Зеленский также отметил, что страна всё еще надеется на поставки оружия из Германии.

По его словам, оружие Украине нужно больше, чем словесная поддержка.

«Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать», — резюмировал украинский лидер.

Ранее, 20 августа, Зеленский заявил, что в Киеве расстроены отказом входящих в правящую коалицию партий Германии поставлять оборонительное оружие стране. Он добавил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.

В тот же день Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году трехэтапной программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в стране создается соответствующая инфраструктура, включающая малые подводные лодки, корветы и военные катера. Завершающий этап программы предполагает строительство мощного флота в Черном и Азовском морях.

В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча Зеленского и Меркель состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После встречи с представителями СМИ переговоры пройдут в расширенном формате.