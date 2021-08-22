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Путин заявил о необходимости возврата списанных на погашение кредитов соцвыплат

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Необходимо сделать так, чтобы социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов, вернули. Об этом заявил в воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

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«Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — сказал глава государства.

Путин также считает, что Госдуме нового созыва нужно обдумать принятие соответствующего нормативного акта. Он также сообщил, что обговорит этот вопрос с правительством.

«Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо реально их защитить», — подчеркнул президент.

Также Путин указал на то, что задачей будущего состава Госдумы, в том числе и партии «Единая Россия», будет являться «донастройка» системы поддержки семей с детьми. По его словам, необходимо эту систему выстроить вплоть до окончания ребенком школы.

В свою очередь замглавы Минтруда РФ, кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина на встрече сообщила, что «Единая Россия» вместе с Центробанком прорабатывает поправки в законодательство, которые позволят защищать от списания по кредитам любые социальные выплаты.

В настоящее время в случае, если гражданин самостоятельно без задолженности погашает банковские кредиты, их взимание происходит с общего счета, на который поступают как заработная плата, так и социальные выплаты. Таким образом, отметила она, соцвыплаты от взысканий не защищены. В связи с этим ведется работа, чтобы исключить такие ситуации.

Ранее, 19 июня, Путин заявил, что программа «Единой России» как партии-лидера должна быть по-настоящему народной. По его словам, народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации.

Кроме этого он заявлял, что для фракции один из важнейших приоритетов — это поддержка семей с детьми.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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