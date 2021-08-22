Путин рассказал о приоритетах при работе с зарубежными партнерами

Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда работала и будет работать с зарубежными партнерами, но во главу угла всегда ставятся интересы россиян. Об этом он сказал 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия».

3 июля стало известно, что Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Предыдущая редакция документа была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.

Согласно документу, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.

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