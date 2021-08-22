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Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться от COVID-19 до осени

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Из-за особенностей российского климата рекомендуется пройти хотя бы первый этап вакцинации от коронавируса до наступления осени, заявил в воскресенье, 22 августа, в интервью радио Sputnik соведущий программы «Жить здорово», врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

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При этом не стоит прививаться, если человек только обнаружил у себя признаки заболевания или уже давно нездоров. В таком случае вакцинация может лишь усугубить состояние.

«Мы рекомендуем подождать семь–десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», — отметил Продеус.

Противопоказания по болезни особенно актуальны осенью, поскольку растет количество сезонных заболеваний. Поэтому привиться стоит до сентября, пока иммунитет не ослабел из-за холода.

«Иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний», — пояснил врач.

Продеус добавил, что этот фактор станет дополнительной нагрузкой на иммунитет.

21 мая глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал студентов привиться до начала учебного года. По его словам, в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой в заполненных аудиториях, вакцинация просто необходима.

6 августа замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, после достижения коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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