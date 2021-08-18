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Эксперт назвал условие преобразования COVID-19 в сезонное заболевание

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Коронавирус станет сезонным заболеванием после достижения коллективного иммунитета в 80%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным», — цитирует его «РИА Новости» 18 августа.

Горелов отметил, что основные сведения о COVID-19 уже получены, однако вирус постоянно изменяется, поэтому его изучение будет продолжаться.

По словам эпидемиолога, изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, включая Россию, специалисты регулярно мониторят циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.

Эксперт пояснил, что коронавирусная инфекция будет в центре внимания, пока не сформируется коллективный иммунитет.

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В этот же день руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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