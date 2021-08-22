Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
Общество
Гинцбург допустил создание единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Общество
В РФ начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19
Мир
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года
Общество
«Артек» развернул километровый флаг России
Мир
Глава Крыма назвал Зеленского примерным плательщиком за квартиру
Мир
США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра

Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова в Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в субботу, 21 августа, раскритиковал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Twitter.

«В ММА переходить не собираюсь, мне еще голова нужна»
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев — о Хабибе, финальном поединке со Снайдером и огороде дедушки

«Ты наложил в штаны перед [американским бойцом UFC Дональдом] Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой, Господи, его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне. А ты проявляешь неуважение сначала к Серроне, а теперь к [бывшему чемпиону UFC Жозе] Альдо? Ты просто сбегал», — заявил Макрегор.

По мнению бойца, у Нурмагомедова никогда не хватало мужества выйти против Серроне.

«Альдо в сто раз круче тебя», — резюмировал ирландский боец.

18 августа в Москве при поддержке Gorilla Energy прошла пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова, в ходе которой он упомянул и Макгрегора.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — прокомментировал тогда экс-чемпион.

Также Нурмагомедов сообщил о том, что стал акционером UFC и намерен открыть свои школы единоборств в Москве и ряде других городов России.

В январе Макгрегор уже отвечал на критику Нурмагомедова в свой адрес после того, как проиграл американцу Дастину Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Тогда экс-чемпион UFC заявлял, что проигрыш ирландца — это результат смены команды и спарринг-партнеров, которые сделали того чемпионом, в «пользу маленьких детей, оторванных от реальности». На это Конор ответил, что никаких изменений не было и его команда была с ним с самого начала. Также ирландский боец выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым, если тот собирается возобновить карьеру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021