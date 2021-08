Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в субботу, 21 августа, раскритиковал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Twitter.

«Ты наложил в штаны перед [американским бойцом UFC Дональдом] Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой, Господи, его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне. А ты проявляешь неуважение сначала к Серроне, а теперь к [бывшему чемпиону UFC Жозе] Альдо? Ты просто сбегал», — заявил Макрегор.

По мнению бойца, у Нурмагомедова никогда не хватало мужества выйти против Серроне.

«Альдо в сто раз круче тебя», — резюмировал ирландский боец.

18 августа в Москве при поддержке Gorilla Energy прошла пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова, в ходе которой он упомянул и Макгрегора.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — прокомментировал тогда экс-чемпион.

Khabib going after Aldo for no reason, accusing him of fighting only for money, then starts rambling about Conor as usual. Insecure much? pic.twitter.com/bwtoBr6Io4