Нурмагомедов откроет школу единоборств в Москве

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил в среду, 18 августа, что намерен открыть свою школы единоборств в Москве и ряде городов России.

«Уже у меня есть школа, но она в родном Дагестане. Самая большая школа откроется в Абу-Даби, площадь которой будет 3 тыс. кв. м. Конечно, и в Москве собираюсь открыть школу, и в Казани, Краснодаре, и в остальных городах», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции Gorilla в Москве.

По его словам, преподавать в школах будут квалифицированные тренеры, передает RT.

Ранее, 28 июля, Нурмагомедов стал лидером рейтинга самых успешных звезд России с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн по версии Forbes. Список формируется с учетом дохода за год и популярности. Медийность определяется по упоминаниям в СМИ и соцсетях, а также количеству подписчиков.