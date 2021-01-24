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Порье одержал победу над Макгрегором на турнире UFC

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который прошел в Абу-Даби.

Бой завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде.

«Я счастлив, но я не удивлен, я работаю каждый день», — сказал Порье после победы.

Макгрегор заявил, что они встретятся в октагоне еще раз.

Самую ожидаемую схватку года на UFC транслировал телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 24 января, тяжелоатлет Михаил Кокляев предрек победу Макгрегора в бою с Порье.

За день до этого чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов также поделился своим прогнозом. По его словам, если бой завершится рано, то победит ирландец, но если Порье продержится до третьего или четвертого раунда, то сумеет побить соперника.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.

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