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Нурмагомедов дал прогноз на исход поединка Макгрегора и Порье

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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз перед предстоящим поединком между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

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«Если бой завершится рано, то это сделает Конор. Но если Дастин продержится до третьего или четвертого раунда, то он сможет побить оппонента», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.com в пятницу, 22 января.

20 января Дастин Порье заявил, что стал лучше в профессиональном плане с момента своего поединка с ирландцем. Американец отметил, что во время поединка с Макгрегором желает выйти из зоны комфорта, «чувствовать боль», хочет, чтобы бойцы «далеко зашли и увидели, кто из чего сделан».

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателя временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 состоится рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на территории «Бойцовского острова» Яс в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, и ирландец одержал сокрушительную победу.

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