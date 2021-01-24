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Макгрегор отреагировал на критику Нурмагомедова после поражения от Порье

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Ирландец Конор Макгрегор 24 января ответил на критику чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после поражения от американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

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«Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Нурмагомедова.

Макгрегор заверил, что никаких изменений не было и его команда была с ним с самого начала. По мнению ирландца, к соперникам нужно относиться с уважением, пишет «Газета.ру».

«Что он [Нурмагомедов] собирается делать? Собирается возвращаться или нет? Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», — сказал Макгрегор.

Ранее в этот же день Порье победил Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Кроме того, Макгрегор травмировал правую ногу после этого боя.

Вместе с тем ирландец заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.

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