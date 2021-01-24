Макгрегор отреагировал на критику Нурмагомедова после поражения от Порье

Ирландец Конор Макгрегор 24 января ответил на критику чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после поражения от американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

«Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Нурмагомедова.

Макгрегор заверил, что никаких изменений не было и его команда была с ним с самого начала. По мнению ирландца, к соперникам нужно относиться с уважением, пишет «Газета.ру».

«Что он [Нурмагомедов] собирается делать? Собирается возвращаться или нет? Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», — сказал Макгрегор.

Ранее в этот же день Порье победил Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Кроме того, Макгрегор травмировал правую ногу после этого боя.

Вместе с тем ирландец заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.