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В РФ начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году учреждение может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса.

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«Не исключено, что в начале следующего года она (вакцина — Ред.) перейдет на первую стадию клинических испытаний», — цитирует агентство ТАСС ученого 22 августа.

Гинцбург пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, добавил Гинцбург.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно», — заключил эксперт.

Ранее, 20 августа, ученые из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) заявили о возможности создать универсальную вакцину широкого спектра действия против всех коронавирусов.

11 августа Гинцбург сообщил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта».

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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