Ученые заявили о возможности создания вакцины от всех коронавирусов

Ученые из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) заявили о возможности создать универсальную вакцину широкого спектра действия против всех коронавирусов. Об этом в среду, 18 августа, сообщило издание New England Journal of Medicine.

Ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы животных, которые могут вызвать инфекцию у человека.

С целью проверить свою гипотезу исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS-CoV-1, десять переболевших SARS-CoV-2 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации.

«Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов», — заявил один из авторов исследования доктор Чи-Ва Тан.

Согласно работе, это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов.

«Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами», — заключил директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай.

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта».

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.