На Украине заблокировали издание «Страна.ua»

На Украине заблокровали сайт издания «Страна.ua». Об этом в субботу, 21 августа, сообщили на странице издания в Facebook.

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к «Стране», — говорится в сообщении.

В издании также сообщили, что сайт перенесли на другой домен, но как долго он будет открыт по новому адресу — неизвестно, так как в любой момент его могут заблокировать.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало не «ударом по России», а ударом по демократии.