Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В конгрессе призвали к импичменту Байдена из-за ситуации с Афганистаном
Мир
«Талибан» отверг причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула
Общество
Гинцбург призвал студентов привиться от COVID до начала учебного года
Мир
Россия ввела дополнительные санкции против Украины
Мир
Пушков назвал не вызывающими удивления новые санкции США против СП-2
Мир
Американца приговорили к трем пожизненным срокам за наезд на школьников
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом
Наука
Астероид размером с Пентагон в субботу подлетит к Земле

Пожар из Мордовского заповедника уничтожил 11 домов в нижегородском поселке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесной пожар, распространившийся из Мордовского заповедника на территорию Нижегородской области, уничтожил 11 домов в поселке Стеклянный. Об этом сообщили журналистам в субботу, 21 августа, в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Горючая пора: огонь прошел 10 млн га территории России
Побьют ли пожары этого года антирекорды прошлых лет

«В результате перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника произошел пожар по адресу: Нижегородская область, городской округ город Первомайск, поселок Стеклянный. В результате неблагоприятных метеорологических условий лесной пожар перешел на территорию населенного пункта», — отметили в пресс-службе.

Пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. Жителей поселка своевременно эвакуировали.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа. Из-за погодных условий огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.

На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС РФ с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Накануне один из двух очагов пожара удалось локализовать.

Помимо этого, 19 августа вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстояние 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.

На следующий день более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района республики из-за угрозы распространения лесного пожара.

Тогда же на территории республики ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021