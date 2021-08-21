Пожар из Мордовского заповедника уничтожил 11 домов в нижегородском поселке

Лесной пожар, распространившийся из Мордовского заповедника на территорию Нижегородской области, уничтожил 11 домов в поселке Стеклянный. Об этом сообщили журналистам в субботу, 21 августа, в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В результате перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника произошел пожар по адресу: Нижегородская область, городской округ город Первомайск, поселок Стеклянный. В результате неблагоприятных метеорологических условий лесной пожар перешел на территорию населенного пункта», — отметили в пресс-службе.

Пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. Жителей поселка своевременно эвакуировали.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа. Из-за погодных условий огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.

На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС РФ с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Накануне один из двух очагов пожара удалось локализовать.

Помимо этого, 19 августа вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстояние 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.

На следующий день более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района республики из-за угрозы распространения лесного пожара.

Тогда же на территории республики ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.