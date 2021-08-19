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МЧС заявило об угрозе лесного пожара в поселке Устье-Кундыш в Марий Эл

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Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл может дойти до поселка Устье-Кундыш, решается вопрос об эвакуации жителей, сообщили ТАСС в четверг, 19 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Есть угроза населенному пункту Устье-Кундыш. Сейчас принимается решение об эвакуации его жителей», — заявили в пресс-службе.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили о вспыхнувшем лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. По состоянию на 17:00 по местному времени (совпадает с мск) возгорание локализовали.

Позже пожар в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту — поселку Студенка.

В настоящее время лесной пожар у поселка Студенка в Марий Эл удалось локализовать, пишет «Интерфакс». Однако огонь идет в сторону поселка Шап, где находятся детские лагеря, оттуда эвакуированы 136 человек, в том числе дети. Пострадавших в настоящее время нет, уточнили в ведомстве.

Местное ГУ МЧС объявило об особом противопожарном режиме на территории региона с 20 по 29 августа. Режим запрещает въезд транспортных средств в границы лесничеств за исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования, разведение костров, сжигание мусора, горючих веществ и материалов, проведение сельскохозяйственных палов, выжигание сухой травянистой растительности, а также проведение пожароопасных работ на землях всех категорий в границах Марий Эл.

Также не допускается приготовление пищи на открытом огне, углях, а также применение пиротехнических изделий на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и огороднических товариществ, организаций отдыха детей и их оздоровления, оздоровительных организаций, организаций, имеющих производственные объекты, расположенные на территориях, граничащих с лесными участками, а также в лесах, лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

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