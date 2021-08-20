В Марий Эл людей эвакуировали из поселка Шап из-за угрозы лесного пожара

Более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщили в четверг, 19 августа, в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Из детского лагеря и двух санаториев в поселке Шап в Марий Эл эвакуировали 84 ребенка и 32 взрослых», — сообщили в ведомстве.

Некоторые из детей размещены в президентской школе-интернате Йошкар-Олы, еще 32 человека отправлены в детский военно-патриотический лагерь «Авангард». В пунктах размещения организовали питание, а также психологическое и медицинское обеспечение, уточнили в управлении МЧС по региону.

В четверг вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.

Позже пожар в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту — поселку Студенка, к вечеру четверга его также удалось локализовать. Однако огонь стал распространяться в сторону поселка Шап.

Затем в ведомстве сообщили об угрозе лесного пожара в поселке Устье-Кундыш в Марий Эл, где решается вопрос об эвакуации жителей.

МЧС по Республике Марий Эл также объявило об особом противопожарном режиме на территории региона с 20 по 29 августа.