Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров

В Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба правительства республики 20 августа.

«Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл», — сказано в сообщении.

Также в пятницу Евстифеев назвал причину природных пожаров в Марий Эл. По словам главы региона, ею стал человеческий фактор.

В этот же день более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района республики из-за угрозы распространения лесного пожара.

В четверг вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстояние 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.

Позже пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту — поселку Студенка, к вечеру четверга его также удалось локализовать. Однако огонь стал распространяться в сторону поселка Шап.

МЧС по Республике Марий Эл также объявило об особом противопожарном режиме на территории региона с 20 по 29 августа.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.