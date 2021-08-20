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Названа причина пожаров в Марий Эл

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Причиной лесного пожара в Марий Эл стал человеческий фактор. Об этом 20 августа заявил глава региона Александр Евстифеев в Instagram.

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«У нас в этом году, в этом окружении (Медведевского района. — Ред.) третье возгорание. Человеческий фактор», — сообщил губернатор.

Евстифеев отметил, что пожары находятся в зоне отдыха, где противопожарный режим может нарушаться людьми.

«Сегодня сказали, что всё наблюдение сняли, мы вчера утром напряжение сняли, а оказывается, что проблема совершенно не устранена», — добавил Евстифеев.

Также в пятницу Евстифеев принял участие в совещании МЧС, где доложил об обстановке вокруг ликвидации возгорания. По итогам совещания было принято решение направить от Минобороны и МЧС вертолеты в помощь пожарным и спасателям.

В этот же день более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара.

В четверг вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе Республики Марий Эл. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.

Позже пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту — поселку Студенка, к вечеру четверга его также удалось локализовать. Однако огонь стал распространяться в сторону поселка Шап.

МЧС по Республике Марий Эл также объявило об особом противопожарном режиме на территории региона с 20 по 29 августа.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.

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