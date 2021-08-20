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Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 20 августа, заявил, что среди детей случаи коронавирусной инфекции начали выявлять чаще.

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«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать всё то, что необходимо, чтобы защитить детей», — сказал он журналистам.

14 августа главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что большой процент детей в возрасте от семи до 10 лет переносят коронавирус в среднетяжелой и тяжелой форме.

При этом, по его словам, в 90% случаев у детей заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.

В этот же день руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что дети лучше и быстрее справляются с постковидными осложнениями. В то же время она уточнила, что исследования последствий инфекции всё еще продолжаются за неимением необходимого количества сведений об этом явлении.

Ранее в августе эксперты заявили, что с началом учебного года число случаев выявления коронавируса среди детей может возрасти. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев указал, что развитие ситуации с распространением COVID-19 среди детей будет зависеть от уровня вакцинации взрослых.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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