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Врач рассказала о преимуществе детей при постковидном синдроме

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Дети справляются с постковидными осложнениями гораздо лучше и быстрее, нежели взрослые. Такими данными в субботу, 14 августа, поделилась руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала специалист Роспотребнадзора в ходе своей беседы с «РИА Новости».

Омарова указала, что исследования последствий коронавирусной инфекции всё еще продолжаются за неимением необходимого количества сведений об этом явлении.

Ранее, 11 августа, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в своем интервью «Известиям» рассказал о том, каким образом проходят испытания вакцины «Спутник V» на подростках, указав, что на текущий момент имеются два варианта разведения препарата.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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