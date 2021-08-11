Гинцбург раскрыл формулу разведения подростковой вакцины

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям», как проходит испытание вакцины «Спутник V» на подростках. По его словам, есть два варианта разведения препарата.

«Вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5. По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А 1:5, там тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов», — рассказал он.

По словам ученого, вакцина «Спутник V» для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

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