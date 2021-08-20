Пострадавшие в результате ЧС жители Анапы начали получать выплаты

Власти Анапы начали перечислять выплаты пострадавшим от подтоплений. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В Анапе приступили к выплатам пострадавшим в результате ЧС. В городе-курорте продолжат ликвидировать последствия ЧС», — говорится в сообщении.

По данным администрации, из-за дождей пострадало шесть населенных пунктов, в них ведет работу 41 оценочная комиссия. Специалисты обследовали 1082 дома и составили 910 протоколов. Проверка выявила, что вода зашла в 328 домов.

Уточняется, что в городе продолжается откачка воды и уборка территорий. Водоснабжение домов Анапы восстановлено в полном объеме, однако без энергоснабжения остаются около тысячи жителей.

Также в пунктах временного размещения находятся 664 человека. Их обеспечивают питанием и медицинской помощью.

Накануне вечером жители Анапы и Геленджика засняли смерч над Черным морем.

Этим летом юг России столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями — под воду ушли целые улицы в городах и селах.

В частности, в ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

На побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отмечал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.