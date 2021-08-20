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Семь детей госпитализированы в Тольятти после посещения бассейна

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В Тольятти госпитализированы семь детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, пресс-служба Следственного комитета России (СК) по Самарской области.

Дети были госпитализированы накануне. ЧП произошло на праздновании дня рождения одного из пострадавших. По предварительным данным, причиной госпитализации стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

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В СК уточнили, что в настоящее время состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное.

«По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления», — отмечается в заявлении.

Также организована проверка соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.

Ранее, 12 июля, в пресс-службе Следственного комитета по республике Татарстан сообщили, что пятеро детей и один взрослый отравились хлоркой после посещения аквапарка «Ривьера» в Казани. При этом один ребенок находился в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии, писала «Газета.ру».

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