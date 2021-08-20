Во Франции покупателям запретили войти в супермаркет без COVID-паспортов

В социальных сетях 19 августа распространилось видео, на котором разгневанным французским покупателям запрещают входить в супермаркет без санитарных паспортов.

В ролике охранники и сотрудники полиции блокируют вход в продуктовый магазин людям с тележками для покупок. В свою очередь, возмущенные покупатели пытаются пробраться сквозь кордон. Они активно жестикулируют, кричат, а некоторые едва ли не бросаются на охраняющих супермаркет. В процессе нарастающего противостояния полицейские даже отталкивают женщину.

Ранее, 5 августа, Конституционный совет Франции расширил действия санитарного пропуска на заведения общепита и торговые центры. Пропуск свидетельствует о прохождении вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19.

Из-за ужесточения мер по распространению коронавируса французскими властями в ряде городов прошли акции протеста. В Париже мирная демонстрация переросла в серьезные столкновения с полицией.

Хотя закон Франции о COVID-паспортах требует предоставить доказательства о вакцинации для входа в крупные торговые центры, предполагается, что помещения с площадью менее 20 тыс. кв. м под эти рестрикции не попадают. Об этом сообщается на сайте Summit News.

Согласно закону Франции, люди, которые входят в бар или ресторан без COVID-сертификата, могут получить шесть месяцев тюремного заключения. Владельцам бизнеса за нарушение обязательства грозит 1 год тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.