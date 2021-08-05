Конституционный совет Франции одобрил новые меры борьбы с COVID-19

Конституционный совет Франции принял одобренные ранее парламентом меры борьбы с коронавирусом, согласившись с необходимостью расширения действия санитарного пропуска на заведения общепита и торговые центры. Об этом 5 августа сообщается на сайте ведомства.

Санитарный пропуск свидетельствует о прохождении вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19. Одобрение Конституционного совета означает, что пропуск начнет действовать с 9 августа.

Его необходимо будет предъявлять при посещении заведений общепита, учреждений торговли, а также при поездках в общественном транспорте. Уточняется, что при посещении социальных и медицинских учреждений требование о наличии санитарного пропуска касается только тех, кто сопровождает или посещает пациента, размещенного в них.

Также документ потребуется при посещении музеев, концертов, кинотеатров и фестивалей.

Конституционный совет также поддержал обязательную вакцинацию медицинских сотрудников: с 15 сентября медработники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, больше не смогут работать и не будут получать зарплату.

Из-за ужесточения мер по распространению коронавируса французскими властями в ряде городов прошли акции протеста. В Париже мирная демонстрация переросла в серьезные столкновения с полицией.