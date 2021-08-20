США ввели санкции против трех кубинцев в рамках «акта Магнитского»

Министерство финансов Соединенных Штатов ввели санкции против трех кубинских чиновников в рамках глобального акта Магнитского, сообщило агентство Reuters.

Санкции были объявлены в четверг, 19 августа, когда министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас приехал в Майами, чтобы встретиться представителями местной кубино-американской общины.

Ограничительные меры ввели в отношении одного из руководителей генштаба, генерал-майора Роберто Легры Сотолонго, а также главы центрального подразделения армии Кубы, генерал-майора Андреса Лауреано Гонсалеса Брито и главы управления по вопросам пенитенциарных учреждений при минобороны Кубы Абелардо Хименеса Гонсалеса, уточняет NBC Miami.

Все их активы в США заморозят, а американцам запретят вести бизнес с попавшими под санкции кубинцами.

«Министерство финансов будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто позволяет кубинскому правительству увековечивать нарушения прав человека», — указал директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки.

По версии ведомства, перечисленные чиновники участвовали в подавлении протестов на острове, которые начались 11 июля.

Закон Магнитского предусматривает введение санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека, а также принципа верховенства права на родине, он вступил в силу в 2012 году. Спустя четыре года был принят Глобальный акт Магнитского, согласно которому санкции стали применимы в отношении чиновников других стран, а не только России.

12 июля президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. По его словам, коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

На следующий день глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья указал на прямую вовлеченность властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики. Позднее, 20 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Спустя два дня, 22 июля, власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры.

При этом на фоне протестов американское правительство в конце июля ввело санкции в отношении правоохранительных органов Кубы, а именно — главы полиции Оскара Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь сообщил о том, что Вашингтон делает все возможное в рамках обеспечения доступа к интернету населению Кубы, отметив важность предоставления кубинцам возможности поддерживать общение.

11 августа Министерство финансов США заявило о том, что не станет препятствовать оказанию жителям Кубы услуг по доступу в интернет, несмотря на эмбарго.

Санкции против Кубы США ввели впервые в 1960 году, в 1961-м разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций США требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.

В декабре 2014 года президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений (так называемая кубинская оттепель). Администрация Обамы, при котором нынешний президент США Джо Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы и приняла меры по налаживанию отношений. Однако при Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы, торговое эмбарго, введенное конгрессом, так и осталось без изменений.

Байден в феврале продлил действие санкций, подтвердив запрет зарегистрированным в США судам заходить в кубинские территориальные воды без разрешения, поскольку это может привести к «массовой миграции с Кубы».