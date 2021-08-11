США заявили о поддержке кубинского народа в праве на интернет

Вашингтон не станет препятствовать оказанию жителям Кубы услуг по доступу в интернет, несмотря на эмбарго. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном 11 августа министерством финансов США.

«Соединенные Штаты поддерживают кубинский народ в его стремлении к демократии, правам человека и основным свободам. <...> В то время как большинство сделок между лицами, находящимися под юрисдикцией США, и Кубой по-прежнему запрещены в соответствии с эмбарго, правительство США разрешает определенные виды деятельности для поддержки доступа кубинского народа к интернету», — говорится в документе.

В ведомстве напомнили, что в июле на Кубе прошли протестные акции недовольных политикой властей. В связи с этим в минфине выразили «приверженность правительства США к поощрению кубинского народа в получении и использовании информации» через интернет.

12 июля президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

После этого 13 июля глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики. Позднее, 20 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Спустя два дня, 22 июля, власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры.

При этом на фоне протестов американское правительство в конце июля ввело санкции в отношении правоохранительных органов Кубы, а именно — главы полиции Оскара Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Вашингтон делает всё возможное в рамках обеспечения доступа к интернету населению Кубы, отметив важность предоставления кубинцам возможности поддерживать общение.

Санкции против Кубы США ввели впервые в 1960 году, в 1961-м разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций США требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.

В декабре 2014 года президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений (так называемая кубинская оттепель). Администрация Обамы, при котором нынешний президент США Джо Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы и приняла меры по налаживанию отношений. Однако при Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы, торговое эмбарго, введенное конгрессом, так и осталось без изменений.

Байден в феврале продлил действие санкций, подтвердив запрет зарегистрированным в США судам заходить в кубинские территориальные воды без разрешения, поскольку это может привести к «массовой миграции с Кубы».