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Украинский чемпион назвал «псячьей мовой» государственный язык

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Бронзовый призер Олимпиады-2004 по стрельбе из лука, тренер Дмитрий Грачев негативно высказался об украинском языке и попросил собеседника говорить на русском, сообщил в четверг, 19 августа, экс-нардеп Владимир Вязивский на своей странице в Facebook.

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Львовский спортсмен задолжал Вязивскому сумму в $4,5 тыс, заявил бывший депутат. Когда же Грачеву напомнили о долге в соцсетях, он в грубой форме сначала потребовал у собеседника перейти на русский язык, затем предложил забрать долг на Красной площади в Москве.

Вязивский в переписке попросил Грачева не хамить и объяснил, что долг от этого никуда не исчезнет. На что Грачев ответил: «Нормально говори, на псячей мове не общаюсь», а потом снова написал, чтобы собеседник к нему обращался на русском языке.

Также Вязивский задался вопросом, стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, «которые в личном общении презирают Украину» и ее государственный язык.

«Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и других публичным мероприятиям?» — написал экс-нардеп.

Заслуженный мастер спорта Украины, лучник Дмитрий Грачев заработал третье место в Олимпийских играх 2004 года в Афинах. За свою победу получил квартиру от Львовского городского совета, пишет «Русская весна». В настоящее время Грачев работает тренером в тире во Львове.

11 августа украинская писательница Лариса Ницой обвинила украинских олимпийцев в «щебете» на русском языке и заявила, что спортсмены ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его.

6 августа Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

6 августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь объявил, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из страны. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

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