УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года

УЕФА опубликовал список претендентов на награды лучшему футболисту Европы и лучшей футболистке Европы в сезоне-2020/21 в четверг, 19 августа. Об этом говорится на сайте организации.

Претенденты были определены жюри, в которое вошли 24 тренера сборных, 80 тренеров клубов, а также 55 спортивных журналистов.

Так, каждый из членов жюри назвал свою тройку лучших футболистов. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один. В итоговый список попали три игрока, набравших больше всего баллов. Отмечается, что тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

По результатам голосования в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года вошли Кевин Де Брюйне (Бельгия — «Манчестер Сити»), Жоржиньо (Италия — «Челси») и Н'Голо Канте (Франция — «Челси»).

За звание лучшей футболистки сезона поборются Лике Мартенс (Нидерланды — «Барселона»), Алексия Путельяс (Испания — «Барселона») и Дженнифер Эрмосо (Испания — «Барселона»).

Кроме того, были определены и лучшие тренеры сезона. В список вошли Хосеп Гвардиола (Испания — «Манчестер Сити»), Роберто Манчини (Италия — сборная Италии) и Томас Тухель (Германия — «Челси»).

Ранее, 24 июня, лучшим футболистом группового турнира Евро-2020, согласно статистическому порталу WhoScored, стал бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне. Следом за ним расположился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, а замыкает тройку лидеров нидерландский хавбек Френки Де Йонг.

В топ-100 игроков также вошли два российских игрока: нападающий Артем Дзюба, который занял 84-е место, и полузащитник Далер Кузяев, расположившийся на 91-й строчке.