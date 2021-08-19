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Защита обжаловала приговор Майклу Калви по делу Baring Vostok

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Адвокаты подали жалобу на приговор Майклу Калви, которому Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 5,5 лет условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Адвокат Майкл Калви подал жалобу на приговор», — заявила она.

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6 августа основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Согласно приговору суда, он не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее, 15 июля, прокурор запросил у Мещанского суда Москвы шесть лет условно для Калви. 19 июля инвестор выступил с последним словом, заявив, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

Мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам.

16 февраля 2019 года Калви был арестован. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему было разрешено пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

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