Прямой эфир
Спорт
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Общество
Правительство подготовило предложения по подключению газа на участках
Общество
Путин поручил главе Башкирии решить вопрос с обманутыми дольщиками
Экономика
Путин сообщил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года
Общество
Умер академик Юрий Трутнев в возрасте 93 лет
Общество
Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно по делу Baring Vostok
Мир
Случай подозрения на смертельную лихорадку Марбург выявлен в Гвинее
Мир
Иран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street
Спорт
Матыцин назвал выдающимся достижением выступление сборной ОКР на ОИ

Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно по делу Baring Vostok

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Заседание походит в пятницу, 6 августа.

«Назначить Калви наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии условно», — огласила приговор судья Анна Сокова.

Суда-туда: преследование Калви может быть продолжено в арбитраже
Какую меру пресечения для бизнесмена и его коллег запросила прокуратура

Согласно приговору суда, американский инвестор не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Другим фигурантам дела мещанский суд Москвы назначил условные сроки.

Операционного партнера фонда Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 годам условно. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова — к четырем годам, экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырем годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева — к трем годам шести месяцам.

Отмечается, что мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам

Также мещанский суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешено пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

15 июля 2021 года прокурор запросил у Мещанского суда Москвы шесть лет условно для Калви. 19 июля инвестор выступил с последним словом, заявив, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков», пишет «Газета.ру».

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021