Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно по делу Baring Vostok

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Заседание походит в пятницу, 6 августа.

«Назначить Калви наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии условно», — огласила приговор судья Анна Сокова.

Согласно приговору суда, американский инвестор не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Другим фигурантам дела мещанский суд Москвы назначил условные сроки.

Операционного партнера фонда Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 годам условно. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова — к четырем годам, экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырем годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева — к трем годам шести месяцам.

Отмечается, что мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам

Также мещанский суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешено пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

15 июля 2021 года прокурор запросил у Мещанского суда Москвы шесть лет условно для Калви. 19 июля инвестор выступил с последним словом, заявив, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков», пишет «Газета.ру».

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.